Comecemos pelo descanso, porque é nisso que se pensa ao falar do Porto Santo. A segunda ilha mais populosa do arquipélago da Madeira é praia e paz, mas faz muita diferença ficar de frente para o mar. É isso que propõe o Vila Baleira Suites, inaugurado no início de julho de 2023, com 114 apartamentos de tipologia T1, sendo que 56 deles estão na primeira linha da praia-estrela da ilha e considerada uma das melhores da Europa.