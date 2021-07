Quatro novos museus para descobrir em 2021

Até ao fim do ano, Dinamarca, Suécia, Egito e Inglaterra terão novidades nas áreas da escrita, música eletrónica, indústria e história. Museus que prometem ser um sucesso.

A pandemia terá atrasado alguns planos, e até deixado muitos outros pelo caminho, mas há quem tenha a audácia de avançar mesmo com o turismo mundial a velocidade reduzida. Este ano vamos poder assistir a muitas aberturas de museus, um pouco por todo o mundo. Boas razões para começar a fazer as malas e descobrir a herança dos faraós, o universo das histórias intemporais, o período da Revolução Industrial e a vida de um dos DJ mais talentosos do planeta.