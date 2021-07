Perdeu a emissão do fim de semana na CM TV? Descubra agora Setúbal, o património, a cultura e a renovação.

SÁBADO Viajante: veja ou reveja o quarto episódio, "Setúbal, cidade com histórias"

Foi para o ar no passado fim de semana o quarto capítulo do programa de televisão da SÁBADO Viajante na CMTV. Em "Setúbal, cidade com histórias", o objetivo foi levar a descobrir o património da cidade, bem como a oferta cultural de Setúbal, além da renovação que se tem sentido na região.