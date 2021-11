Raquel Ochoa: Entre a vida e a morte

À época daquela viagem ao Oriente, e em especial na estadia em Bali, pensava muito na morte.

Ora, a vida ali era um indício de paraíso. A terra dos homens desportivos, de cabelos encaracolados e cheios de sal, grupos de amigos, miúdas bronzeando-se esperando pelos namorados entretidos pelas ondas.

Convocar a transcendência numa terra apinhada de turistas, contudo, tem que se lhe diga, antes de mais por ser difícil encontrar o silêncio.

Sentei-me na melhor esplanada para observar o Monte Batur e pedi uma cerveja. Dois turistas atrás de mim falavam sobre a história da empresa Google.

Absorvi aquele quadro imenso, semelhante a uma ilusão, preenchido por arrozais, coqueiros, palmeiras e fetos gigantes, irreal, como se um artista tivesse copiado a um outro artista que já tinha pintado esta imagem de uma fotografia e abusasse nos detalhes.

O vulcão-montanha, em pouco tempo, ocultou-se nas nuvens e, por fim, desapareceu do campo de visão.

Suspirei alto demais e logo de seguida não soube como o disfarçar.

A minha atenção foi captada pelo diálogo nas minhas costas, o casal de turistas a falar da Google sentava-se com o seu guia local, ao contrário do seu motorista, este tinha aceitado o convite para almoçar.

– Tell me about your soul – começou assim a mulher.

Ele riu-se, resistiu, tentou levar aquilo como uma brincadeira, mas ela contornou, reformulou a pergunta e avisou-o: "Isto é uma entrevista".

Peguei no meu livro e tentei ausentar-me da conversa. Impossível.

– Quais são as tuas piores fraquezas? – voltou ela à carga.

Ele desviou o assunto, como é óbvio. Mas ela insistiu:

– Por exemplo, eu falo demais quando estou nervosa.

O marido, ou namorado, interferiu pela primeira vez, com tom reprovador.

– Sim, falas.

Estes tipos não me deixam usufruir da paisagem, pensei e decidi sair dali.

Regressei ao deslumbrante hotel, acima das minhas possibilidades, para aqueles dois dias.

Amyarta, o condutor do táxi, perguntou-me com um ar muito sério antes de dar a chave à ignição:

– Estás pronta?

– Estou sempre pronta.

– Porquê?

– Porque nunca se sabe o que pode acontecer.

– Não compreendo, dê-me um exemplo.

Não queria dizer só desgraças, mas fora nesse sentido que me ocorrera aquele comentário. Fiz um esforço, disse:

– Nunca sabemos se somos chamados para ir para outro sítio.

– Tem um trabalho que a obriga a viajar muito?

Não era esse o significado do "chamada para ir para outro sítio", mas acenei afirmativamente.

O Jardins Suspensos, assim se chamava o hotel, construído numa colina inclinada, coberta de selva, posicionava-se de frente para uma outra colina, do mesmo tamanho, erguendo-se a pouca distância, onde brilhava um grande templo, ao sol.

Desci um trilho até ao rio que dividia os dois cerros, atravessei a ponte de madeira e subi até ao templo, entrando nele sem ninguém me convidar. Explorei-o sozinha, não se via vivalma, dividia-se por quatro andares, era muito antigo e, honestamente, mais bonito por fora do que por dentro. Quando já me preparava para vir embora, apareceu um homem famélico, quase andrajoso, com um barrete enfiado até às sobrancelhas. Sorria gloriosamente como um guru que tudo alberga, todos os dentes encavalitando-se.

Nada disse até me ser impossível suportar mais um segundo de silêncio.

– Desculpe, a verdade é que não sei o que vim aqui fazer.

A conversa com o guardião do templo demorou cerca de uma hora, não cabendo aqui espaço para a relembrar.

À saída deu-me um conselho prosaico, também não o esqueci: tem sempre cuidado onde pões os pés.

Passaram-se 10 anos e nunca me esqueci das suas frases finais:

– Continuas suficientemente presente no prodígio da vida para entender a grandeza da experiência da morte?

Fiquei muda.

Ele respondeu, profético:

– Tens mil encontros destinados. Só te vais embora depois de os ter concretizado.

Vida, viagem, morte. A arte do encontro a ligar todas elas. E pode-se muito bem encontrar um sábio no meio do turismo de massas.