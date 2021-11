Quer ir ver o vulcão e ajudar nas operações de limpeza?

Artur Pegas é um dos líderes de viagem com mais experiência em Portugal. É diretor e co-fundador da agência de viagens de aventura Papa-Léguas, fundada em 1998.



Já correu mundo com grupos de viajantes e, nas últimas semanas, tem dedicado tempo e esforço a um projeto que combina turismo com voluntariado e solidariedade. Tudo por causa do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, em erupção desde 19 de setembro de 2021.



Objetivos deste programa (com preços desde 695 euros sem voos): ver e fotografar o vulcão, ajudar nas operações de limpeza e entregar uma parte dos lucros (20%) aos voluntários da Cruz Vermelha espanhola que estão no terreno. As viagens começaram no início de novembro e dia 30 parte o terceiro grupo de turistas. Mais grupos, só se houver procura e interesse em continuar a ajudar.