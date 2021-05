Este sábado, há Noite dos Museus. A festa continua na terça

As mais lidas GPS

Iniciativa faz parte das comemorações do Dia Internacional dos Museus, que se assinala anualmente a 18 de maio.

O Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de maio, foi criado em 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, com o objetivo de promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento, lançando anualmente um tema, que em 2021 é "O futuro dos museus: recuperar e reimaginar".



É precisamente este tema que norteia não só as comemorações marcadas para o dia 18 mas também para a Noite Europeia dos Museus, uma iniciativa criada em 2005 pelo Ministério da Cultura de França, e que este ano se celebra este sábado, 15 de maio, em que os museus portugueses organizam múltiplas atividades, desafiando os visitantes a usufruírem de uma experiência cultural diferente, em período noturno.