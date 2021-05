Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

Este é o primeiro de três fins de semana do Festival Entre Cidades, um dos primeiros eventos musicais itinerantes do pós confinamento. Mas há mais boas razões para sair de casa, seja para dar um saltinho à Rota do Românico, espreitar a nova criação de Marco Martins e a nova exposição de Saskia Moro, ou para levar as crianças a participar numa oficina de palavras criativas. Espreite as nossas sugestões.