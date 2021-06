Aeroporto de Lisboa: Terminal 2 reabre a 1 de julho

Cinco companhias aéreas voltam à operação no primeiro dia do mês.

A ANA Aeroportos de Portugal anunciou que a partir das 04h00 horas do dia 1 de julho todos os passageiros com viagens marcadas através das companhias áreas Blue Air, EasyJet, Norwegian, Transavia e Ryanair deverão efetuar o check-in no T2. Quem viajar com a Wizzair terá que verificar, junto da companhia aérea, qual o terminal de embarque.