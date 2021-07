Último episódio da SÁBADO Viajante em Setúbal estreia este sábado

Um quartel histórico que virou hotel, um armazém que se transformou em centro de criação artística e uma boa conversa sobre a cultura e o desporto na cidade à beira do Sado

A viagem do programa de televisão da SÁBADO Viajante em Setúbal chega ao fim este fim de semana, na CM TV. Para a despedida guardámos uma visita ao histórico Quartel do 11 que, após anos encerrado, é agora uma escola de hotelaria e turismo e uma unidade hoteleira onde as capacidades dos alunos são postas à prova.