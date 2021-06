Tailândia abranda medidas

Numa altura em que a Tailândia se prepara para a reabrir Phuket como destino piloto para todos os viajantes internacionais que se encontrem totalmente vacinados (a partir de 1 de julho), a Autoridade de Turismo do país (TAT) avança uma suavização das medidas de combate à pandemia. E estão identificadas as áreas de maior e menor perigo de transmissão.



O Governo tailandês anunciou as cinco zonas de risco, que determinam diferentes níveis de medidas, dependendo da situação epidemiológica. Assim, na zona vermelho-escura, a de maior risco, estão quatro províncias: Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani e Samut Prakan. A zona vermelha (nível abaixo) inclui quatro províncias na região central do país (Nakhon Pathom, Phetchaburi, Samut Sakhon e Saraburi) duas na região oriental (Chachoengsao e Chon Buri) e cinco no sul (Narathiwat, Pattani, Songkhla, Trang e Yala). Quanto às províncias em nível laranja, são quatro no centro da Tailândia (Ayutthaya, Prachuap Khiri Khan, Ratchaburi e Samut Songkhram), três na região oriental (Chanthaburi, Rayong e Sa Kaeo) e duas na região sul (Nakhon Si Thammarat e Ranong). A zona amarela, a que comporta menor risco de momento, compreende todas as restantes 53 províncias. Para já, as autoridades tailandesas ainda não designaram qualquer província como zona verde.



Além da identificação das áreas, outras medidas estão a ser tomadas: restaurantes e pontos de venda de alimentos e bebidas nas zonas mais sensíveis funcionam apenas até às 23h, sem permissão de consumo de bebidas alcoólicas; centros comerciais podem estar abertos até às 21h; ajuntamentos permitidos são de, no máximo, 50 pessoas nas áreas mais restritas, aumentando gradualmente até às 200 pessoas na zona amarela, a que tem menos proibições.



As máscaras faciais continuam obrigatórias em todos os locais públicos do país e os locais de entretenimento (pubs, bares, bares de karaoke e casas de massagem) mantêm-se encerrados em todo o país. Saiba mais em turismotailandes.org.pt