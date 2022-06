Agonia e infortúnios do génio

Com Condorcet nascia o mártir da Revolução, que incluiria outros escritores, entre os quais Pierre François Lacenaire, que para melhor dar a conhecer os seus poemas decidiu passar pela guilhotina, onde foi executado com apenas 32 anos.

O sofrimento é útil do ponto de vista literário e intelectual. Depois da vida desditosa de Rousseau (narrada sucintamente na semana anterior), começou-se a acreditar que a infelicidade é inseparável do génio, que a vocação artística é uma maldição lançada sobre os grandes criadores e que o mérito é sempre perseguido (os iluministas, em particular, souberam tirar todo o partido da figura do “justo perseguido”).