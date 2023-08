Maldivas: Praia, sol e luxo

Estivemos cinco dias e quatro noites num dos hotéis mais exclusivos das Maldivas, o Fushifaru. Uma experiência única nos voos, nas villas, à mesa, na praia ou no mar, por cima e por baixo de água. Para perceber tudo o que pode ser feito nesta ilha-resort do oceano Índico.

Do momento em que o voo da Turkish Airlines descolou de Lisboa até que o hidroavião da Trans Maldivian amarou junto ao cais do resort Fushifaru Maldives passaram cerca de 20 horas. Nada mau, se pensarmos que, em linha reta, Portugal e este arquipélago do oceano Índico estão separados por mais 9.100 quilómetros e que fizemos escala de cinco horas no aeroporto de Istambul, na Turquia. Na prática, são quatro horas e meia de voo até Istambul, oito até Malé, capital das Maldivas, duas horas entre pequenos atrasos, fronteiras e bagagens e mais 35 minutos em hidroavião até ao paraíso.