Há uma rota de queijos para descobrir no centro de Portugal

Estreia neste sábado a visita da SÁBADO Viajante à região do Queijo Rabaçal DOP. Venha conhecer as histórias e os sabores no sábado de manhã na CMTV

A viagem pelos sabores do queijo Rabaçal DOP, um dos produtos que fazem parte da Rota dos Queijos do Centro de Portugal, vai ter de tudo um pouco para descobrir. Queijo, claro, mas também tradições familiares, castelos estratégicos, herança romana e restaurantes que levam a sério o papel de embaixadores da região.





De Santiago da Guarda a Castelo Branco, passando por Penela e Rabaçal, a viagem vai levar-nos a conhecer gente com tradições familiares ligadas ao mundo do queijo e muitos anos de saber. Vamos perceber o que é preciso para se produzir um queijo com Denominação de Origem Protegida (DOP), as características únicas do Rabaçal e da região em que está inserido.Natureza, história, gastronomia e muito mais para descobrir já neste sábado de manhã, na CMTV. E a qualquer hora em sabado.pt/viajante. Aproveite ainda para saber mais sobre este e outros destinos na edição impressa da sua revista de viagens. Já está nas bancas, com o arquipélago dos Açores em destaque.Na, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco.