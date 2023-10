Kombuchas, sodas e vinhos: as bebidas sem álcool vieram para ficar

As mais lidas GPS

Com o surgimento de uma nova gama estimulante de bebidas não-alcoólicas, a pergunta nunca mais será a mesma. Abram alas para as sodas, kombuchas, vinhos e espirituosas livres de ressaca.

Limão-mate, pêssego-gengibre, framboesa-tomilho, romã-pepino e cola natural estão entre os sabores da Why Not Soda

Limão-mate, pêssego-gengibre, framboesa-tomilho, romã-pepino e cola natural estão entre os sabores da Why Not Soda

Para aqueles para quem o álcool está riscado do menu, ir beber um copo com amigos pode ser uma dor de cabeça. As opções para lá das cervejas, vinhos, fortificados e bebidas brancas são quase sempre escassas e, que remédio, ou ficamos pela água ou rendemo-nos ao refrigerante industrial cheio de açúcar.