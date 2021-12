Tunísia: um país à sua espera

Quando foi a última vez que ouviu falar da Tunísia na comunicação social? Infelizmente deve ter sido por alguma coisa menos boa. Como em julho passado, quando o presidente Kais Saied destituiu o Governo, suspendeu o Parlamento, recorreu a uma alínea de emergência da Constituição e passou a liderar o país com um novo primeiro-ministro – a Oposição falou em golpe de estado, mas nada disso se sente nas ruas. E antes, em janeiro, quando se assinalaram 10 anos da Primavera Árabe com protestos generalizados nas ruas das principais cidades tunisinas, focados também na pandemia e no seu impacto na sociedade.



A Tunísia abriu telejornais há seis anos – em março de 2015, com um ataque do Estado Islâmico no museu mais famoso do país (o Bardo, em Tunes), que vitimou 22 pessoas; em junho quando um atirador matou outras 38 num resort de praia perto de El Kantaoui; e em novembro quando um ataque suicida atingiu 12 soldados. A normalização que estava a ser tentada depois da Primavera Árabe de 2011 sofreu um rude golpe nesse ano. Os ataques devastaram o setor do Turismo, um dos mais importantes para a economia tunisina. Aos poucos, o país foi recuperando e, em 2019, cerca de 7,5 milhões de visitantes escolheram a Tunísia para férias, deixando mais de 820 milhões de euros. E no momento em que o setor equivalia a 13,8% do PIB, veio a Covid-19.



Os prejuízos económicos da pandemia para o Turismo, neste país mediterrânico com mais de 3000 anos de História (e com muito mais para mostrar do que aquilo que nos chega pela televisão, jornais e internet), estão estimados em mais de 1200 milhões de euros.

É neste contexto que o avião onde seguimos aterra em Monastir, 2h20 depois de termos levantado voo de Lisboa. A hora não muda no relógio do telemóvel, a temperatura sim. A manhã está a chegar ao fim e já estão 35 graus centígrados. Felizmente estamos na costa oriental, porque mais ao sul e no interior desértico, cenário natural, por exemplo, para a epopeia cinematográfica Guerra das Estrelas, houve registos de 47, 48 e 49. Fica essa parte do território para outra ocasião. Inch’allah como dizem por aqui. Oxalá.









Mehdi Boughattas é guia turístico. Desde março de 2020 tem estado praticamente parado, sem grupos de espanhóis e portugueses. Tem 47 anos, estudou em Moscovo, é solteiro e vive com os pais, agora na casa dos 70-80 anos. "Tem sido difícil, mas o problema não sou eu –que não tenho família para sustentar –, são os outros, casados e com filhos", diz, encolhendo os ombros, num castelhano misturado com os sotaques francês e árabe.



Sousse e uma história milenar

Estamos na corniche de Sousse, a marginal junto à praia de Boujaafar, enfeitada com bandeiras tunisinas em cada poste e centenas de pessoas no areal. É fim de tarde e as famílias aproveitam os raios de sol, com seus farnéis, guarda-sóis, jogatanas de futebol e mergulhos no mar. A imensa maioria das mulheres está vestida dentro de água, mas vai havendo exceções. Curiosamente, estes veraneantes não vão abandonar a praia antes das 22h, momento em que a polícia local dará o sinal de regresso a casa. É uma das medidas fruto da Covid-19, já alargada para as 00h.



Aos poucos, a normalidade parece voltar, com os vendedores de amendoins torrados, bolos e pães a fazer negócio no calçadão. A medina está ali bem perto, estando abertas as pequenas lojas que conseguiram manter-se acima do limiar da falência. O turismo agora é interno, com os estrangeiros a identificarem-se facilmente entre a massa de pessoas que passeia, come gelados, bebe chá, faz compras ou se senta nas praças e no pequeno muro virado para o mar. O ritmo é lento, retardado pelas altas temperaturas.



Sousse, Susa em árabe, é capital de província e está à beira do Golfo de Hammamet, no Mar Mediterrâneo. Fica a 20 quilómetros de Monastir e a 150 da capital, Tunes. É terra de têxteis, azeite e turismo. Há três milénios foi entreposto comercial importante nas ligações para Itália e para o Estreito de Gibraltar. Há 2500 anos fez parte do império cartaginês e há pouco mais de 2000 quem mandava eram os homens de Júlio César. Depois vieram os vândalos, os bizantinos, os árabes muçulmanos, sicilianos, otomanos, venezianos e franceses. É a história da Tunísia, até se tornar um protetorado gaulês em 1881.









Franceses veem-se pouco, mas as suas tradições continuam por cá: pain au chocolat ao pequeno-almoço, salada como primeiro prato nas ementas, as esplanadas nas ruas, o passeio marítimo, o bonjour e o merci. Mehdi leva-nos pela medina, fala das muralhas "com 6,5 metros de altura", património consagrado pela UNESCO nesta cidade. Paramos para um sumo de limão fresco no El Kasbah, três pisos de ambiente típico com muito chá de menta e uma vista sobre os telhados da zona antiga.



Faz calor e tínhamos acabado de sair do museu de Sousse, o segundo melhor no ranking nacional quanto a mosaicos (em Tunes, o Bardo continua a ocupar a primeira posição). A fonte batismal de Bekalta parece um jacuzzi com 1500 anos, incrivelmente trabalhado, tal como as dezenas de outros painéis de mosaicos onde estão representados a Medusa ou divindades romanas e gregas, como Baco ou Zeus. Impressiona o detalhe e o belíssimo estado de conservação das peças, e é disso que falamos enquanto percorremos as ruas meio vazias da medina.



Boa parte das lojas estão fechadas, efeitos da pandemia. As que sobreviveram tentam voltar ao normal, com as ofertas de sempre: especiarias, roupa, adereços, cerâmica ou tecidos. A negociação não é insistente, como noutros exemplos do norte de África. É antes tranquila, com as expectáveis referências a Cristiano Ronaldo e Vitória SC, de Guimarães, quando os vendedores percebem de onde vamos. Se para CR7 não é necessária explicação, a referência ao clube minhoto vem do avançado tunisino dos anos 1990, Ziad Tlemçani. E continuamos para um dos momentos altos de Sousse. Literalmente. Os cerca de 70 degraus da torre do Ribat de Sousse, a fortaleza que guarda a cidade, são subidos a custo. O calor vai apertando, mas a vista acima de 30 metros de altura compensa. Há porto, casario, ruas estreitas, prédios modernos e antigos, pátios, gente que caminha pela sombra e, ao longe e sem grande protagonismo, o chamamento para as orações.



Também o almoço nos vai chamando e para isso seguimos até à marina de El Kantaoui, onde Taoufik Gaied, diretor regional do Turismo de Sousse, nos aguarda. Fala-nos do ritmo de vacinação, dos cuidados que são tomados nos museus, hotéis e restaurantes. "Estamos preparados para receber quem nos visita" - conclui antes de nos brindar com um almoço no restaurante Mediterranée, bem no coração da marina, com vista para os iates e para os pratos das entradas onde nunca faltará a famosa harissa, molho picante e condimentado que, com azeite e acompanhado por pão, se transforma num dos preferidos durante os dias seguintes. Depois vem salada verde com camarão, peixe grelhado, salsichas merguez e um prato de frutas onde está sempre melancia. Doce, fresca, irresistível.



A caminho do Coliseu de El Jem

No dia seguinte, vamos 70 quilómetros para sul, atravessando os campos onde os catos com figos delimitam os terrenos. A Tunísia tem mais de 80 milhões de oliveiras, um elemento constante na paisagem que nos faz sentir em casa. Vamos a caminho de El Jem, conhecida pelo seu Coliseu, ou anfiteatro, o maior do norte de África e um dos maiores do mundo. Foi construído no século III, podia receber 35 mil pessoas e hoje tem cerca de 30 a percorrer as suas bancadas, catacumbas, escadas, corredores. É fácil imaginar o que deve ter sido nos seus dias de glória, com Júlio César de polegar para cima e polegar para baixo a decidir o destino de gladiadores e animais selvagens.



A imaginação, com laivos de história, livros do Astérix, vai viajando, sentados a beber um café na esplanada em frente ao Coliseu. É mais uma paragem antes de Mehdi, o guia, nos conduzir ao museu local onde há mosaicos impressionantes e uma villa romana (reconstruída), que nos dá uma ideia bastante clara do que seria viver nestas terras imperiais há quase dois mil anos. A Casa África é outra das boas memórias que levamos de El Jem, antes de nos fazermos à estrada para uma curta viagem até Mahdia.



"Madiá" lido à francesa, "Méhdia", lido à árabe, com o H bem pronunciado na garganta. São mais 40 quilómetros de viagem (há um comboio local que faz a ligação por menos de um euro) e outras tantas surpresas à espera. Para começar, a baía de águas transparentes e o casario branco. Não há como fugir ao óbvio, podíamos estar na Grécia ou no sul de Itália. É de Mediterrâneo que se fala, com barcos de pesca, casas caiadas, bom peixe e marisco num antigo porto fenício que hoje aposta forte no acolhimento de visitantes. Quem o diz é Malek Boussofare, representante do Turismo local, numa das mesas do café Sidi Salem La Grotte, mesmo por cima do mar, incrustado nas rochas que delimitam a costa. A curta distância estão os restos de um palácio junto ao mar, um cemitério na encosta e um porto púnico com três mil anos. Malek tem trinta e poucos anos, é mãe e uma defensora da sua terra: "Às vezes ainda me perguntam por que razão não vou para a capital trabalhar, onde há mais oportunidades, mas depois olho à minha volta. Vocês também vão perceber…" Não levamos muito tempo a entender. É a costa, o ritmo de vida, a dimensão humana de Mahdia, a medina, as lojas de seda e de cerâmica, os hammams, os restaurantes na corniche, a praia sempre cheia - de dia e de noite –, as esplanadas, as carruagens coloridas que levam famílias e casais de namorados. Tudo voltou a acontecer por aqui, graças aos turistas nacionais. Um pouco como o que se vai passando por estes meses em Portugal. As infraestruturas estão preparadas, há oferta, mesmo que não venha do estrangeiro.