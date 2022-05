Bárbara Veiga dedica a vida aos oceanos e quer ajudá-lo a salvá-los

As mais lidas GPS

Exposição da ativista e fotógrafa está patente em Lisboa. Mundo Insular resultou das viagens a mais de 80 países por via marítima.

Barbara Veiga já chegou a mais de 80 países por via marítima. Em criança, o mar atraía-a e acabou por se dedicar a longas viagens, com organizações não-governamentais ou no seu veleiro. Sempre acompanhada pela sua máquina fotográfica, a brasileira de 38 anos tornou-se documentarista, fotógrafa e ativista pela proteção dos oceanos.