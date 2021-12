Caminha: uma terra de trunfos imbatíveis

Em Caminha, não faltam percursos por ecovias ou passadiços, seja à beira-rio, entre a foz do rio Âncora e o rio Minho, ou à beira-mar, onde destacamos o Trajeto do Sargaceiro, um dos três caminhos da Ecovia do Atlântico. O percurso, adaptado para peões e bicicletas, liga Moledo a Vila Praia de Âncora e é assim chamado em homenagem à apanha do sargaço.



Depois de um passeio na Praia de Vila Praia de Âncora, com o Forte da Lagarteira ali bem perto, dirija-se para o restaurante O Farol do Portinho. Peça o arroz de marisco que chega à mesa numa travessa generosa e com um festim de camarão da costa descascado. O difícil será mesmo cruzar os talheres e dar a refeição por terminada. Preço médio: €18.



Perfeito para ajudar a fazer a digestão é o passeio pela Mata Nacional do Camarido, pulmão verde que liga a praia da Foz do rio Minho à praia de Moledo. É possível passear por lá a pé ou de bicicleta, com toda a calma que exige a contemplação de um pequeno templo natural forrado a pinheiros e sempre com o leve cheiro da maresia por perto.