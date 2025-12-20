Sábado – Pense por si

Visita do primeiro-ministro à Ucrânia é "a expressão de um apoio que tem sido continuado", diz Luís Montenegro

14:16
À chegada a Kiev, Montenegro destacou que os ucranianos necessitam de apoio externo para enfrentar a ameaça russa.

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Por que sou mandatária de Jorge Pinto

Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

Cinco para a meia-noite

Com a velocidade a que os acontecimentos se sucedem, a UE não pode continuar a adiar escolhas difíceis sobre o seu futuro. A hora dos pró-europeus é agora: ainda estão em maioria e 74% da população europeia acredita que a adesão dos seus países à UE os beneficiou.

Visita do primeiro-ministro à Ucrânia é "a expressão de um apoio que tem sido continuado", diz Luís Montenegro