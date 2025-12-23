Milagre Metaleiro marca regresso para agosto com Paradise Lost, Crematory e The Haunted

Entre 21 e 23 de Agosto de 2026, o festival regressa a Pindelo dos Milagres.

A 17.ª edição do festival Milagre Metaleiro vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de agosto do próximo ano, em Pindelo dos Milagres, no concelho de São Pedro do Sul, com Paradise Lost, Crematory e The Haunted.



Paradise Lost (2012) Ester Segarra

De acordo com uma publicação nas redes sociais do festival, o cartaz da edição de 2026 do festival conta, para já, com dez nomes confirmados, com destaque para os britânicos Paradise Lost, os alemães Crematory e Primal Fear e para os suecos The Haunted.

A lista de nomes já reveladas pela organização inclui ainda Girish & The Chronicles, Serious Black, Gwydion, Ethereal, Dallian e Death & Legacy.

Os bilhetes para o festival estão à venda por 65 euros até dia 31, data a partir da qual passam a 70 euros. Em julho sobem para 75 e, na porta, vão custar 85.

O festival assinala que "no recinto são servidas refeições, sendo grande parte delas receitas da gastronomia local e regional, um luxo".

A edição deste ano do Milagre Metaleiro teve quatro dias e contou com cabeças de cartaz como Ensiferum, Alestorm, Dirk Schneider e Hypocrisy.

O festival que nasceu ligado às festas populares da localidade que o acolhe e que em 2023 levou àquela terra do distrito de Viseu os britânicos Cradle of Filth tem feito uma aposta na qualidade do cartaz, como disse a organização à Lusa no ano passado.

Na altura, o elemento da organização Marco do Vale explicou à Lusa que a relação com os residentes menos afeiçoados ao metal é saudável, lembrando o trabalho que tem vindo a ser feito desde que este grupo de amigos começou a fazer eventos na terra "por carolice".

"Isto não é um trabalho de um dia para o outro, foi construído. Desde há 16 anos até agora, a evolução também passa pelo fator educacional e [de integração] e de dar a conhecer às pessoas que elas à partida negavam sem conhecer", disse o organizador, realçando que o público do género "é extremamente cordial, educado, são pessoas que sabem estar".