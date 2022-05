Ucrânia: Gazprom suspende entregas a fornecedor holandês a partir de terça-feira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A russa Gazprom vai suspender, a partir de terça-feira, as entregas à GasTerra, empresa de gás holandesa, que se recusou a fazer o pagamento em rublos, foi hoje anunciado.







Reuters

"A Gazprom anunciou que vai interromper o fornecimento a partir de 31 de maio de 2022", indicou, em comunicado, a GasTerra, que garantiu ter antecipado esta decisão, efetuando a compra de gás noutros locais.Em 31 de março, o Presidente russo, Vladimir Putin, passou a exigir que os compradores, provenientes de países considerados "hostis", fizessem os pagamentos em rublos (moeda local).A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, com os países ocidentais a condenarem a ação, recorrendo a pacotes de sanções."A GasTerra não cumpre este requisito de pagamento", vincou a empresa, notando que estes apresentam um "risco de violação das sanções estabelecidas pela UE [União Europeia]", bem como riscos financeiros e operacionais.Segundo as contas da empresa, com esta decisão, deixarão de ser entregues à Holanda cerca de 2.000 milhões de metros cúbicos de gás até outubro.No entanto, a GasTerra garantiu estar já preparada para o impacto desta decisão, tendo comprado gás noutros locais, apesar de não adiantar mais pormenores.O Governo da Holanda já disse "entender" a decisão da GasTerra de não ceder ao pedido "unilateral" da Gazprom."Esta decisão não tem consequências para o fornecimento físico de gás às residências holandesas", assegurou, através de uma publicação na rede social Twitter, o ministro do Clima e da Energia, Rob Jetten.A GasTerra é propriedade das empresas Shell, Esso e EBN, bem como do Estado holandês, que tem uma participação de 10%.