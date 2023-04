Tesla processada por partilhar imagens de clientes captadas pelas câmaras dos carros

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Tesla está a ser alvo de uma queixa coletiva por invasão de privacidade, na sequência de revelações de que funcionários partilham internamente imagens sensíveis captadas por câmaras instaladas nos veículos da marca de automóveis elétricos.





Os veículos da empresa de Elon Musk estão equipados com múltiplos sensores, incluindo câmaras, para orientar as ferramentas de assistência à condição, destaca a denúncia apresentada na sexta-feira por Henry Yeh, proprietário na Califórnia de um Model Y, e consultada na segunda-feira pela agência de notícias France-Presse (AFP).Os funcionários acederam às imagens "não com o propósito declarado de comunicar, prestar serviços e melhorar os sistemas de condução dos veículos da Tesla", destaca a queixa.Mas "para o entretenimento de mau gosto e criminoso dos funcionários da Tesla e possivelmente de pessoas de fora da empresa", acrescenta o documento, que tem como base em depoimentos relatados na quinta-feira pela agência Reuters.Os funcionários têm divulgado "gravações de clientes da Tesla em situações privadas e constrangedoras, como o vídeo de um homem a aproximar-se de uma viatura Tesla completamente nu, vídeos de acidentes ou agressões na estrada", acusam os denunciantes.Também é possível apurar onde os vídeos foram feitos, possibilitando assim identificar o proprietário do veículo, ao contrário do que a empresa afirma, salienta ainda a denúncia.O autor da queixa, que acusa a Tesla de invasão de privacidade, violação dos direitos do consumidor, quebra de contrato e negligência, entre outras coisas, está pedir uma indemnização.A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de resposta da AFP.