TAP: Audições na comissão terminam com Medina em 16 de junho e Pedro Nuno Santos a 15

As audições na comissão parlamentar de inquérito à TAP terminam no dia 16 de junho com o ministro das Finanças, Fernando Medina, estando prevista para a véspera a inquirição do ex-ministro Pedro Nuno Santos.





No final da reunião da mesa e coordenadores da comissão de inquérito, o presidente da comissão, António Lacerda Sales, anunciou aos jornalistas o calendário consensualizado de todas as audições em falta, tendo ficado acordado que 11 personalidades responderão por escrito.Segundo as datas previstas, o último a ser ouvido será Fernando Medina, em 16 de junho, no dia seguinte à Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, que tem audição marcada a 15 de junho.O ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes será ouvido no dia 14 de junho.Os grupos parlamentares consensualizaram ainda que o prazo previsto para discussão e votação do relatório final da comissão será em 13 de julho, calendário que obrigará a uma prorrogação do prazo dos trabalhos.