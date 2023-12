Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Sporting vence Sturm Graz no fecho da fase de grupos da Liga Europa

Os 'leões' terminam o Grupo D na segunda posição, com 11 pontos, menos três do que os italianos da Atalanta e mais sete do que o Sturm Graz, que desce à Liga Conferência Europa, e do que os polacos do Raków.