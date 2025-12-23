Sporting vence em Guimarães e mantém-se a cinco pontos do FC Porto

É a segunda vitória consecutiva, após o empate com o Benfica no Estádio da Luz.

O Sporting venceu hoje em casa do Vitória de Guimarães por 4-1, no jogo que encerrou a 15.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo assim a desvantagem de cinco pontos para o comandante FC Porto.



Maxi Araujo festeja golo do Sporting frente ao Vitória de Guimarães LUSA/José Coelho

Num terreno tradicionalmente difícil, a resistência vimaranense durou apens 32 minutos, quando Trincão anotou o primeiro golo dos 'leões', que somaram a segunda vitória consecutiva após o empate com o Benfica na Luz, tendo o grego Ioannidis (42), Castillo Reyes (63), na própria baliza e Maxi Araújo (79) anotado os restantes tentos, perante um Vitória que viu interrompida uma série de quatro jogos sem perder e ainda chegou a reduzir para 2-1, com um golo de Telmo Arcanjo, aos 50.

Com este triunfo, o bicampeão nacional voltou a isolar-se no segundo posto, agora com 38 pontos, menos cinco do que o comandante FC Porto e mais três do que o Benfica, terceiro, enquanto o Vitória mantém o oitavo posto, com 21.