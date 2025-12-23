Taça de Portugal: Sporting de Braga supera Caldas com triunfo garantido na segunda parte

O Sporting de Braga, do primeiro escalão, apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Caldas, da Liga 3, por 3-0, em jogo disputado em Torres Vedras.



Fran Navarro festeja com Gabriel Moscardo e Paulo Oliveira, após marcar um golo contra o Caldas CARLOS BARROSO/LUSA

Num encontro marcado pela contestação por parte da formação do Caldas devido à mudança, na noite de segunda-feira, do local do jogo do Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, para Torres Vedras, valeu à equipa bracarense a segunda parte mais conseguida, depois de um nulo ao intervalo, tendos os golos do triunfo sido anotados por Fran Navarro (50 minutos), Paulo Oliveira (53) e Mario Dorgeles (59).

Nos quartos de final, os 'arsenalistas' vão medir forças com a equipa que sair do duelo entre formações da Liga 3, o Lusitano de Évora-Fafe, agendado para o próximo sábado e que vai encerrar os 'oitavos'.