Roland Garros: Nuno Borges muito orgulhoso por estar novamente na terceira ronda

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O tenista português Nuno Borges assumiu-se muito orgulhoso por ter atingido novamente a terceira ronda de Roland Garros, terceiro Grand Slam da temporada, na quarta-feira, mostrando-se entusiasmado para o confronto com o russo Andrey Rublev.



Nuno Borges em ação AP

"Que grande vitória mais uma vez. Muito, muito, muito contente pela minha exibição. Não comecei da melhor maneira, mas, realmente, depois, consegui subir muito o nível, tanto a servir como a responder. [...] Muito orgulhoso por poder estar aqui na terceira ronda mais uma vez. E ainda com uma oportunidade para poder chegar ainda mais longe do que o ano passado", disse.

Nuno Borges, 51.º do mundo, derrotou esta quarta-feria o sérvio Miomir Kecmanovic, 48.º, com os parciais de 3-6, 6-2, 6-1 e 6-2, em duas horas e 11 minutos, igualando a sua melhor prestação em Paris e chegando pela sexta vez nos últimos sete 'majors' pela menos à terceira ronda.

"É em Roland Garros, é nos Grand Slams que queremos estar a jogar bem. E felizmente eu tenho conseguido fazer muito bons jogos a este nível, à melhor de cinco sets. E realmente dá-me bastante confiança e fico muito feliz por conseguir se singrar aqui nestes grandes palcos", assumiu.

Na sua quinta participação em Roland Garros, Borges já igualou a sua melhor prestação na terra batida parisiense, alcançada na passada edição, e vai defrontar na terceira ronda o russo Andrey Rublev, 13.º tenista mundial.

"Agora contra o Rublev, já o conheço bem, já joguei com ele várias vezes e ainda não consegui ganhar-lhe. É um jogador que me deixa bastante desconfortável, a maneira de ele jogar realmente causa-me bastante transtorno. Sinto que a terra batida me pode ajudar um bocadinho. Mas ele é um jogador muito experiente já, não só em terra batida mas em Grand Slams. É um desafio muito grande, mas estou muito entusiasmado para o desafio", garantiu.