Rússia declara alerta terrorista na Crimeia e em três regiões limítrofes da Ucrânia

A Rússia declarou hoje um alerta terrorista no norte da península da Crimeia, anexada em 2014, e em outras quatro regiões do sul do país, três das quais limítrofes da Ucrânia, que invadiu a 24 de fevereiro.







Depósito de combustível arde em Belgorod, a 1 de abril. Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS

Tópicos Crimeia Rússia Ucrânia política alerta terrorista regiões

O nível de alerta "amarelo" entrou em vigor às 20:00 locais (18:00 em Lisboa) e permanecerá em vigor durante duas semanas, informaram as autoridades locais.No caso das regiões vizinhas de Belgorod, Kursk e Voronezh, fronteiriças à Ucrânia e que acolheram numerosos refugiados, o estado de alerta vai afetar todo o território.O líder da Crimeia, Serguei Axionov, indicou que o alerta será aplicado no norte da península, que limita a região ucraniana de Kherson, controlada pelo exército russo.Durante este período, as forças de segurança e os serviços secretos vão intensificar as suas patrulhas, enquanto se recomenda à população que seja "mais cautelosa" e que informe a polícia sobre a mínima suspeita.Os cidadãos devem possuir sempre os documentos de identificação e demonstrar compreensão face à atuação das forças de segurança.O líder russófono de Donetsk, Denis Pushilin, anunciou hoje a intensificação da "operação de libertação" do Donbass, e confirmou que as suas milícias controlam o porto de Mariupol, no mar de Azov.Por sua vez, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assegurou que o seu país está preparado para a ofensiva final do inimigo no leste do país e exortou os países ocidentais a enviaram o mais rapidamente possível novo armamento para Kiev.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.842 civis, incluindo 148 crianças, e feriu 2.493, entre os quais 233 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,5 milhões para os países vizinhos.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.