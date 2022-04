Rio critica o Ministério Público por acusações "absurdas" a deputados do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, criticou hoje o Ministério Público por "acusações absurdas e inconsequentes" contra deputados do partido durante "longos anos" e que têm resultado em absolvições.







Cofina Media

Rio partilhou na rede social Twitter a notícia de que a ex-deputada do PSD Maria das Mercês Borges foi hoje absolvida em tribunal, no julgamento em que era acusada dos crimes de falsidade informática e abuso de poderes."Depois de acusações sucessivas a diversos deputados do PSD, vão chegando, a passo de caracol, as absolvições umas atrás das outras. Longos anos a desgastar as pessoas com acusações absurdas e inconsequentes não é nada prestigiante para o Ministério Público; antes pelo contrário", criticou Rui Rio.Em fevereiro, o presidente do PSD já tinha sublinhado, também via Twitter, que os dois secretários-gerais que teve enquanto líder "foram condenados na praça pública e absolvidos em tribunal", salientando que "entre acreditar neles ou no Ministério Público" preferiu "obviamente" acreditar nos seus dirigentes."Tive dois secretários-gerais. Ambos foram condenados na praça pública e absolvidos em tribunal. Ambos viram os seus processos de lana-caprina arrastados três anos para gáudio de políticos e comentadores. Entre acreditar neles ou no Ministério Público, acreditei neles. Obviamente!", escreveu então o presidente do PSD, referindo-se não apenas ao caso de José Silvano, absolvido no chamado processo das 'presenças-fantasma' no parlamento, mas também a Feliciano Barreiras Duarte, o seu primeiro secretário-geral e que se demitiu após notícias sobre falsificação de dados curriculares e morada.Hoje, na leitura da decisão sobre Maria das Mercês Borges, no Juízo Local Criminal de Lisboa, a juíza Mafalda Fonseca referiu que "havendo elementos que põem em causa a certeza" de que foi a ex-deputada a inserir os dados do também deputado Feliciano Barreiras Duarte na sessão parlamentar de aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2019, e tendo a arguida negado em julgamento sido ela, alegando "estar distraída", o tribunal considerou que o único resultado é a absolvição por falta de provas.Maria das Mercês Borges teria, de acordo com o Ministério Público, registado a presença de Feliciano Barreiras Duarte, então ausente, no debate do OE de 2019. A antiga deputada já havia negado ter inserido a presença do colega nesse plenário da Assembleia da República, em outubro de 2018.Na leitura da sentença, a juíza salientou que a ex-deputada do PSD negou sempre ter sido ela a introduzir os dados no computador do seu colega parlamentar Feliciano Barreiras Duarte, tendo as testemunhas ouvidas presencialmente e também por escrito declarado não saberem igualmente quem acedeu ao computador na votação do OE, em que aquele então deputado esteve ausente.A juíza Mafalda Fonseca mencionou ainda que as imagens captadas pela ARTV e outras editadas pelo Observador relativas à votação do OE naquele dia não permitem também concluir quem foi a pessoa que falsamente introduziu os dados informáticos em nome de Feliciano Barreiras Duarte.À saída do tribunal, Nuno Guerreiro Fernandes, advogado de defesa de Maria das Mercês Borges, considerou que com este veredicto "foi feita justiça", realçando que o que a ex-deputada quer agora "é paz"."A justiça foi feita finalmente", insistiu o advogado, salientando que "não foram provados os factos que constam da acusação", pelo que "naturalmente", a sentença "tinha de ser a absolvição".Feliciano Barreiras Duarte - que não foi arguido neste processo - negou sempre ter solicitado a alguém que na sua ausência colocasse os seus dados para efeitos da votação parlamentar em causa.