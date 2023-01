Rafael Nadal anuncia paragem por lesão de seis a oito semanas

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou hoje que vai estar ausente do circuito de seis a oito semanas, devido a uma lesão muscular na perna esquerda, sofrida durante o Open da Austrália.





"Estive hoje na Clínica do ténis Teknon, em Barcelona, onde fiz exames", explicou o campeão espanhol, que adiantou que estes "confirmaram os resultados de Melbourne e o período de convalescença esperado".Na Austrália, uma ressonância magnética mostrou uma lesão de segundo grau no músculo iliopsoas da perna esquerda, que não necessita de operação cirúrgica, segundo o tenista espanhol, vencedor de 22 torneios do Grand Slam."Novos exames serão feitos em três ou quatro semanas, para ver como a lesão evolui", acrescentou Nadal, que fará 37 anos em junho.Detentor do título em Melbourne, Nadal lesionou-se no jogo da segunda ronda contra o norte-americano Mackenzie McDonald, vencedor por 6-4, 6-4 e 7-5.O período previsto de recuperação significa que o jogador deverá falhar os torneios ATP 1000 de Indian Wells e de Miami, caindo acentuadamente na classificação.Nadal deverá apontar o regresso no início da época de terra batida, em meados de abril, tendo em vista a presença em Roland Garros, em maio, onde procura um histórico 15.º título no pó de tijolo parisiense.