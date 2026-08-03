Primeira unidade de Saúde Familiar com gestão privada abre esta segunda-feira em Torres Vedras

A unidade vai prestar cuidados de saúde primários a 5.463 utentes sem médico de família em duas freguesias, no distrito de Lisboa.

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A primeira Unidade de Saúde Familiar (USF) gerida por privados do país começa a funcionar esta segunda-feira no Centro de Saúde de São Pedro da Cadeira, no concelho de Torres Vedras, confirmou a Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste.



Primeira unidade de saúde privada fica no distrito de Lisboa Diogo Inácio/Correio da Manhã

A USF gerida pela empresa KnokHealth Portugal, Lda entra esta segunda-feira em funcionamento e é a primeira USF Modelo C, afirmou a presidente do conselho de administração da ULS Oeste, Elsa Baião, à agência Lusa.

A criação da USF Modelo C de São Pedro da Cadeira visa "garantir o acesso universal aos cuidados de saúde primários e reduzir o número de cidadãos sem médico de família", explicou a ULS Oeste.

A USF C de São Pedro da Cadeira vai prestar cuidados de saúde primários a 5.463 utentes sem médico de família na freguesia de São Pedro da Cadeira e numa parte do Turcifal, no distrito de Lisboa.

A medida vem "contribuir de forma significativa para a redução do número de utentes sem equipa de saúde familiar atribuída na ULS Oeste", frisou.

Com uma duração de cinco anos, o contrato prevê um encargo máximo global estimado de cerca de 2,4 milhões de euros, sendo a remuneração indexada ao número de utentes inscritos e ao cumprimento de objetivos assistenciais e indicadores de desempenho.

A nova unidade fica instalada no Centro de Saúde de São Pedro da Cadeira, em instalações inauguradas em 2025 e que, "até ao momento, se encontravam subutilizadas, permitindo uma utilização plena de um equipamento moderno e preparado para servir a comunidade".

As USF Modelo C são um modelo inovador de organização dos cuidados de saúde primários, viabilizando a gestão de uma USF por entidades do setor privado ou social, mediante contratualização com o Serviço Nacional de Saúde, sujeita a objetivos assistenciais, indicadores de desempenho e rigorosos mecanismos de monitorização.