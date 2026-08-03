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Incêndios: Cerca de 50 concelhos do interior norte e centro e Algarve em risco máximo

Lusa 07:35
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Distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão sob perigo máximo de incêndio

Mais de 50 concelhos do interior norte e centro e do Algarve enfrentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio, no dia em que se espera uma descida da temperatura máxima.

Mais de 80 municípios estão em perigo muito elevado
Mais de 80 municípios estão em perigo muito elevado PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em perigo máximo de incêndio dezenas de concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

Em perigo muito elevado estão mais de 80 municípios nos distritos de Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Faro.

O IPMA colocou em perigo elevado quase toda a região do Alentejo e dezenas de concelhos nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Viseu, Porto, Braga e Viana do Castelo.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA espera para esta segunda-feira uma pequena descida da temperatura mínima no interior Norte e no sotavento algarvio e períodos de chuva, em geral fraca, sendo mais prováveis no litoral corte e centro durante a tarde.

Castelo Branco, Évora e Beja vão ser esta segunda-feira as cidades mais quentes, com 33 graus, Faro vai chegar aos 30, Lisboa aos 28 e o Porto aos 25. As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus (Guarda e Viseu) e os 20 graus (Faro).

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