Trump anuncia novas negociações com o Irão esta segunda-feira

O presidente norte-americano avançou que está a adiar um ataque conjunta com Israel com o Irão.

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

Os Estados Unidos iniciam na segunda-feira uma nova ronda de negociações com o Irão para um possível acordo de paz, anunciou esta segunda-feira o presidente norte-americano, Donald Trump.



Trump admite um acordo de paz com o Irão AP

Depois de ter dito que estava a adiar um ataque conjunto com Israel contra o Irão, para que se chegasse rápido a um acordo, Donald Trump revelou que na segunda-feira começam novas negociações com Teerão.

“É claro que eles não querem ser atacados. Sabiam da dimensão deste ataque, porque o viram a tomar forma (...) O que estamos agora a fazer é dialogar com eles, no âmbito de uma negociação. Isso começa amanhã [segunda-feira] à tarde”, disse Donald Trump, a bordo do avião Air Force One, citado pela Agência France-Presse.

No sábado, na rede social Truth, Trump revelou que os aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente chegaram a um entendimento sobre os termos de um acordo para pôr fim à guerra com o Irão.

Esse acordo em vias de ser concluído incluiria a “abertura imediata, completa e total do estreito de Ormuz e o fim da ameaça nuclear do Irão".