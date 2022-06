Presidente da República encerra hoje comemorações junto da comunidade portuguesa em Andorra

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerra hoje as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com um encontro com portugueses residentes em Andorra e com os governantes do principado.







JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O chefe de Estado português vai chegar pelas 14:30 (13:30 em Lisboa) à Plaza Lídia Armengol, a praça do parlamento de Andorra, onde se vai encontrar com os copríncipes e com a ministra dos Negócios Estrangeiros do principado.Depois de uma visita à sede do Governo de Andorra, Marcelo Rebelo de Sousa vai deslocar-se até ao Parque Central de Andorra-a-Velha, onde vai intervir, seguindo-se um convívio com portugueses residentes no principado.O Presidente da República regressa depois a Lisboa para assistir às marchas populares de Santo António.Marcelo Rebelo de Sousa iniciou as comemorações do 10 de Junho em Braga. No seu discurso, o chefe de Estado elogiou o povo português, "a arraia-miúda" que construiu Portugal e que se espalhou pelos oceanos e que "se desdobrou em dois" na independência do Brasil."É o povo português a razão de sermos o que somos e como somos, de sermos Portugal, viva o povo português, vivam os portugueses de ontem, de hoje e de sempre onde quer que façam Portugal. Viva o nosso querido Portugal", declarou o chefe de Estado, na cerimónia militar comemorativa do 10 de Junho, na Avenida da Liberdade, em Braga.Durante a tarde de sexta-feira, o Presidente da República viajou para Londres, para uma visita de dois dias, onde fez um elogio à comunidade portuguesa que vive no Reino Unido: "Depois de esta manhã, em Braga, em que centenas de milhares de portugueses, sobretudo do Minho, mas de todo o Norte, se reuniram para celebrar o Dia de Portugal, é impressionante que agora, aqui, em Londres, tenhamos aqui tantos portugueses da comunidade mais jovem que possuímos espalhada pelo mundo".