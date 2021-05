Prazo para responder a Censos 2021 pela Internet prolongado até 31 de maio

O Instituto Nacional de Estatística (INE) prolongou até 31 de maio o prazo para responder pela Internet ao Censos 2021, passado o prazo preferencial de resposta que terminou na segunda-feira.







O INE já recebeu cerca de 3,7 milhões de respostas

Entre o dia censitário de 19 de abril e o fim do prazo inicial, o INE recebeu cerca de 3,7 milhões de respostas, representando 80 por cento dos alojamentos cobertos pelo recenseamento e referindo-se à situação de mais de nove milhões de pessoas.A resposta ao Censos 2021 foi dada maioritariamente através de resposta pela Internet (eCensos), que registou cerca de 90% do total de respostas. Os restantes 10% das respostas foram dadas pelo eBalcão, disponível nas juntas de freguesia, por via telefónica ou resultaram de apoio direto por parte do recenseador, acrescenta.Até final do mês, os alojamentos que ainda não responderam irão receber um aviso de contacto ou a visita do recenseador a lembrar a necessidade de resposta ao recenseamento.Para responder pela internet em censos2021.ine.pt, os alojamentos deverão usar os códigos que constam nas cartas entregues pelos recenseadores e as respostas devem referir-se a 19 de abril de 2021.No contacto com os cidadãos, os cerca de 11.000 recenseadores contratados seguem protocolos específicos de segurança sanitária devido à situação de pandemia.