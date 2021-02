Pombal dá apoio extraordinário a escolas de música

O Município de Pombal anunciou hoje a atribuição de um apoio extraordinário de 29 mil euros às escolas de música das bandas filarmónicas do concelho, para fazer face à pandemia de covid-19.





Numa nota de imprensa, a autarquia revela que a verba global de 29.040 euros será distribuída pelas escolas de música da Filarmónica Ilhense (5.520 euros), Filarmónica da Guia (5.280 euros), Filarmónica Louriçalense (6.720 euros), Filarmónica Artística Pombalense (4.800 euros) e Filarmónica Vermoilense (6.720 euros).Segundo a vereadora da cultura, Ana Maria Cabral, as bandas filarmónicas são um "legado de grande valor histórico e cultural pela forma como dinamiza as comunidades".As bandas, que "incentivam os jovens na formação não formal através da música, têm, desde março de 2020, sofrido com todos os condicionalismos impostos pela pandemia, principalmente com a não realização dos concertos previstos para o verão passado, os quais são, de uma forma geral, a fonte de receita mais expressiva destas instituições."Ana Maria Cabral salientou, citada na nota de imprensa, que "é importante valorizar o esforço acrescido que cada um fez, reinventando formas de dar aulas, de realizar ensaios, e até mesmo o assinalar de alguns concertos 'online' e presenciais, tendo ainda dado continuidade às aulas das escolas de música"."Pese embora ser importante cada uma das instituições ir encontrando outras formas de receita, como por exemplo, investindo na recolha de quotas e angariação de associados, encontrando mecenas para apadrinhar as escolas de música, o papel essencial que estas têm nas nossas comunidades deve ser apoiado e acarinhado", acrescentou.O apoio atribuído teve como base vários critérios, nomeadamente o número de alunos, executantes da banda filarmónica em formação, o custo médio mensal do professor e um período de aplicação de seis meses.