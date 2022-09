02 de setembro Talismã Xavier com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Polícia francesa resgata 38 imigrantes amontoados num furgão com destino a Portugal

A polícia francesa resgatou 38 imigrantes ilegais que viajavam amontoados num furgão desde Itália e com destino a Portugal, noticiaram este sábado os meios de comunicação locais.







REUTERS/Charles Platiau

De acordo com a EFE, foi num controlo de rotina de uma patrulha rodoviária numa área de serviço em Isère que foi detetado o furgão no qual eram transportados estes indianos e paquistaneses.O condutor da carrinha acabou por conseguir fugir e continua a ser procurado pelas autoridades como suspeito de tráfico de seres humanos, tendo sido aberta uma investigação pelo Ministério Público.Os imigrantes afirmaram que estavam todos de pé no furgão e que não tinham comido nem bebido desde a saída de Itália.Apesar de a viagem ter já centenas de quilómetros quando foi interrompida pela polícia francesa, os imigrantes resgatados não apresentavam problemas de saúde, segundo os meios de comunicação local.