PJ detém jovem suspeito de atear 28 fogos em Gondomar e Santa Maria da Feira

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira que deteve um jovem de 21 anos suspeito de ter ateado com isqueiro 28 incêndios florestais nas freguesias da Lomba e Canedo, nos concelhos de Gondomar e Santa Maria da Feira, distrito do Porto.





Em comunicado, a Judiciária indica que o indivíduo de 21 anos de idade, "gasolineiro" e "bombeiro cadete" no passado, foi identificado e detido "fora de "flagrante delito" com a colaboração do Grupo do Norte para a Redução de Ignições Florestais e é suspeito de, pelo menos, "28 incêndios florestais ocorridos em Gondomar e Santa Maria da Feira, nas freguesias da Lomba e Canedo, respetivamente"."Os fogos foram provocados com recurso a isqueiro, tendo o autor ateado os incêndios em zonas de caminhos, confinantes com povoamento florestal", refere a PJ.De acordo com os elementos indiciários existentes, a Judiciária suspeita que o indivíduo detido seja o responsável por outros incêndios, cuja investigação se encontra a decorrer. Há um número elevado de incêndios que têm vindo a deflagrar daquela forma e "que se têm verificado" naquelas localidades.A área confinante com os terrenos onde foram ateados os incêndios é "habitacional, com várias moradias e floresta, tendo ardido áreas diversas que só não atingiram proporções maiores devido ao rápido combate desenvolvido pelas corporações de Bombeiros de Valbom e de S. Pedro da Cova", acrescenta o comunicado.O jovem detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e para conhecer as medidas de coação adequadas.