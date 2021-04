Paredes fecha parques infantis, zonas desportivas e bancos de jardim

A Câmara de Paredes informou hoje ter determinado a proibição de utilização de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos públicos para a prática desportiva, atendendo ao agravamento da incidência da covid-19 no concelho.







Raio-X Covid-19 Reuters

Foi ainda decidido o horário de encerramento do serviço em esplanadas, até as 22:30, nos dias úteis, e até as 13:00, nos sábados, domingos e feriados, aplicável também no interior dos estabelecimentos, "nomeadamente restaurantes, bares e cafés", a partir de segunda-feira.Segundo um comunicado daquela autarquia do distrito do Porto, as decisões ocorreram após reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, incluindo os presidentes das juntas de freguesia, para avaliar as medidas a tomar na terceira fase do Plano Nacional de Desconfinamento.Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que Paredes é um dos 13 concelhos em situação de alerta porque atingiu a barreira dos 120 casos por 100 mil habitantes, à semelhança dos municípios de Vila Franca de Xira, Aljezur, Almeirim, Barrancos, Mêda, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Olhão, Paredes, Penalva do Castelo, Resende, Valongo e Vila Nova de Famalicão.O município decretou, por outro lado, o encerramento da ponte na Senhora do Salto, indicando ainda que contará "com o reforço da fiscalização da GNR e da Polícia Municipal".Serão ainda realizadas "ações de sensibilização com a colaboração das corporações de bombeiros e Cruz Vermelha e juntas de freguesia".A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.987.891 mortos no mundo, resultantes de mais de 139 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.937 pessoas dos 829.911 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.