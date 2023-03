Papa Francisco apela ao fim do tráfico ilegal de migrantes e à prisão dos traficantes

O papa Francisco apelou hoje ao fim do tráfico ilegal de migrantes, uma semana depois de um barco ter afundado no sul de Itália, matando pelo menos 70 pessoas.







REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Tópicos Francisco Itália papa

"Que os traficantes de seres humanos sejam detidos, que deixem de poder dispor da vida de tantas pessoas inocentes", exortou o jesuíta argentino, no final da oração do Angelus de hoje."Que estas viagens de esperança nunca mais se transformem em viagens de morte e que as águas claras do Mediterrâneo já não sejam ensanguentadas por incidentes tão dramáticos", acrescentou o papa, de 86 anos de idade.Visivelmente emocionado, Jorge Bergoglio permaneceu então em silêncio durante alguns segundos perante a multidão na Praça de São Pedro, em Roma.O número de mortos da tragédia ao largo da costa de Crotone, na Calábria, no domingo, foi de pelo menos 70, incluindo 15 menores, e os trabalhadores de resgate ainda estão à procura de outras vítimas.Três pessoas suspeitas de serem contrabandistas foram presas. De acordo com relatos dos meios de comunicação italianos, são suspeitas de terem acusado entre 5.000 e 8.000 euros a cada migrante que tinham trazido para a Turquia, três dias antes.