PAN realiza Congresso Nacional em dezembro em Coimbra para eleger direção

O 10.º Congresso Nacional do PAN realiza-se no próximo mês de dezembro na cidade de Coimbra e tem como objetivo a preparação de uma "nova etapa política e organizativa" e a eleição da direção do partido.

Em comunicado enviado às redações, o PAN anuncia que a convocatória para a realização do 10.º Congresso Nacional em dezembro, sem dia ainda definido, foi esta quarta-feira solicitada à Mesa da Comissão Política Nacional pela porta-voz, Inês de Sousa Real, e a sua direção.

De acordo com os estatutos do PAN, o Congresso Nacional delibera sobre estatutos, orientação política e objetivos programáticos, competindo-lhe também eleger a Comissão Polícia Nacional - da qual resulta o porta-voz do partido - e o Conselho de Jurisdição Nacional.

O comunicado detalha apenas que o Congresso tem "em vista a preparação da nova etapa política e organizativa do PAN", mas fonte oficial do partido confirmou à Lusa que serão realizadas eleições para os órgãos internos.

O partido explica que a escolha de Coimbra tem "um simbolismo especial", por ter sido um dos concelhos onde o PAN "obteve uma das suas principais vitórias nas eleições autárquicas de 2025, ao integrar a coligação vencedora liderada pela socialista Ana Abrunhosa, eleger grupo municipal do partido e um membro numa assembleia de freguesia.

"Ao realizar o seu Congresso em Coimbra, o PAN reforça o seu compromisso com os territórios onde tem vindo a crescer e a afirmar-se como uma alternativa política centrada nas pessoas, nos animais e na natureza", lê-se ainda.

O último Congresso do partido realizou-se em maio de 2023 e resultou na reeleição da líder Inês de Sousa Real, depois de a sua candidatura à Comissão Política Nacional ter conseguido 72% dos votos.

A deputada única é líder do PAN desde junho de 2021, quando foi a única candidata ao lugar no Congresso que decorreu em Tomar. A atual líder sucedeu a André Silva, o primeiro deputado que o partido teve na Assembleia da República.

A marcação deste Congresso tem sido o alvo de várias críticas internas à atual direção do partido durante os últimos meses.

O antigo dirigente Carlos Macedo acusou a liderança de sucessivos adiamentos deste agendamento "com justificações de mau pagador", enquanto ex-militantes que saíram no início de novembro defenderam a realização de um congresso eletivo e acusaram a direção de "manter o PAN na ilegalidade, apesar da insistência dos filiados".

