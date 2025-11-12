Três detidos e mais de 47.700 doses de droga apreendidas em Sintra

As detenções ocorreram na sequência de uma investigação iniciada em outubro de 2024.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou hoje a detenção em Sintra de três homens, de 45, 54 e 57 anos de idade, e a apreensão de mais de 47.700 doses de cocaína, heroína, anfetaminas e ecstasy.



PSP detém suspeitos e apreende droga em Sintra após investigação iniciada em 2024 Lusa

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) adiantou que as detenções ocorreram na sequência de uma investigação iniciada em outubro de 2024.

A investigação visou um cidadão que se dedicava à venda direta de droga ao consumidor final, não só através da sua residência, como também do contacto com compradores em outras habitações e no interior de um estabelecimento de bebidas.

"Durante as diligências policiais levadas a cabo foi possível identificar mais dois suspeitos que mantinham contacto permanente com o suspeito inicial", informou a PSP.

No âmbito da investigação, a PSP deu cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão a diversas residências e a um estabelecimento de bebidas, tendo sido apreendidas 47.173,80 doses individuais de heroína, equivalente a 4.717 gramas, 26,60 doses de cocaína, 37,70 de anfetaminas e 4,50 de ecstasy.

Foram também apreendidos 13.514 euros, oito telemóveis, uma balança de precisão e diversos objetos em ouro.

Após terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Sintra, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos suspeitos e apresentações às autoridades e proibição de contactos aos outros dois detidos.