Nas ruas da Ucrânia continua a luta pelo controlo de Donbass

A cidade industrial de Sievierodonetsk virou um autêntico campo de batalha com as tropas ucranianas envolvidas em ferozes combates com os soldados russos. Já nas redondezas, outras zonas são alvo de bombardeamentos numa luta do Kremlin pelo controlo da região de Donbass.



REUTERS / Serhii Nuzhnenko

"Na cidade os violentos combates de rua continuam. Eles [as tropas russas] são mais que nós, são mais poderosos", afirmou Volodymyr Zelenskiy, esta segunda-feira. Porém, o presidente da Ucrânia mantém o otimismo e a certeza de que a Ucrânia sairá vencedora da guerra.

O Ministério da Defesa do país avançou ainda que as tropas russas estão a tentar dominar Luhansk, a maior cidade que ainda permanece sob domínio ucraniano, e o presidente da cidade, Serhiy Gaidai, garante que a situação piorou nas últimas horas.

Numa atualização feita pelas autoridades ucranianas, dois civis foram mortos em Donetsk e Luhansk na última noite, depois das tropas russas terem disparado contra mais de 20 comunidades e usado aviões e helicópteros para os combates.

"A linha de frente está sob constantes bombardeamentos. Os inimigos estão também a atacar perto de Lyman com o objetivo de destruir a nossa defensiva e avançar para Sloviansk e Kramatorsk. Também há registo de bombardeamentos em Svyatohirsk", explicou Pavlo Kyrylenko, governador regional de Donetsk.

Nas várias cidades que estão sob ataque estima-se que ainda permaneçam 24 mil moradores, pelo que as autoridades mantêm os esforços de retirar todos os civis.