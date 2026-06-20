Mundial junta adeptos do Brasil e do Haiti numa festa além do resultado
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Edição de 16 a 22 de junho
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1
SÁBADO
2
Susana Lúcio
3
Lucília Galha
4
Marco Alves
5
Sónia Bento
O ambiente de festa no Mundial 2026 prolongou-se após o apito final do jogo entre as duas seleções, com brasileiros e haitianos a partilharem cânticos, danças e fotografias nas ruas de Filadélfia.
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