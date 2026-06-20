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Mundial junta adeptos do Brasil e do Haiti numa festa além do resultado

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O ambiente de festa no Mundial 2026 prolongou-se após o apito final do jogo entre as duas seleções, com brasileiros e haitianos a partilharem cânticos, danças e fotografias nas ruas de Filadélfia.

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