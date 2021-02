Morreu o escultor italiano Arturo Di Modica, que esculpiu o Touro de Wall Street

O escultor siciliano Arturo Di Modica, autor do famoso símbolo do touro de bronze de Wall Street, em Nova Iorque, morreu aos 80 anos de idade durante a noite de sexta-feira para sábado, noticiaram os meios de comunicação social italianos.







REUTERS/Brendan McDermid

Arturo Di Modica, que morreu na sua casa em Vittoria, perto de Ragusa, no sul da Sicília, "tinha lutado contra um cancro durante anos e o seu estado tinha piorado nas últimas semanas", segundo o diário La Repubblica, no seu website.O escultor siciliano é famoso sobretudo pela sua imponente escultura de bronze de 3,2 toneladas (4,9 metros de comprimento e 3 metros de altura), que se encontra perto da Bolsa de Nova Iorque.A escultura, chamada "Charging Bull" ("Touro de Carga"), foi esculpida e financiada pelo artista.O touro tinha sido instalado ilegalmente em frente à Bolsa de Nova Iorque, na sequência da queda da bolsa de 1987, como símbolo da "força e poder do povo".Di Modica tinha transportado a sua escultura para a Baixa de Manhattan, em dezembro de 1989, e colocou-a debaixo de uma árvore de Natal em frente à Bolsa de Nova Iorque, como prenda de Natal para os nova-iorquinos.Após algumas semanas de verdadeira guerrilha artística, o touro foi finalmente aceite pela cidade de Nova Iorque, que encontrou a sua atual localização em 1989, a norte do Bowling Green Park, no cruzamento da Broadway.Numa recente entrevista ao La Repubblica, o escultor relatou a génese do seu projeto: "Era um tempo de crise, a Bolsa de Nova Iorque tinha caído mais de 20% (...). Com alguns amigos, perguntei-me o que poderia fazer pela "minha" cidade. Claro que sou de Vittoria, mas vivi em Nova Iorque durante mais de 40 anos. Assim, surgiu-me a ideia de esculpir um touro, a imagem da bolsa de valores a subir: o que começou por uma brincadeira, uma provocação, acabou por tornar-se algo sério"."Dizem-me que depois da Estátua da Liberdade, o Touro da Carga é o monumento mais visitado de Nova Iorque, mesmo ao lado do templo das finanças mundiais. Até ultrapassou o Empire State Building", disse.O "Touro de Carga" é uma das obras de arte mais fotografadas da cidade de Nova Iorque. A lenda diz que coçar o nariz, agarrar-lhe os chifres ou os testículos traz boa sorte.