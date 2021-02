Ministério Público acusa arguido por partilha ilegal de filmes e música durante nove anos

O acusado chegou mesmo a pedir donativos aos utilizadores do site e conseguiu, pelos conhecimentos que tinha de informática, prolongar a sua conduta criminosa no tempo sem que fosse identificado.

O Ministério Público de Lisboa anunciou esta segunda-feira que acusou um arguido de usurpação, por ter ilegalmente partilhado filmes, séries e músicas num site durante nove anos.







Segundo a procuradoria da República da comarca de Lisboa, após ter desenvolvido 'software' próprio, o arguido partilhava filmes, séries e música num site que criou para o efeito e que esteve ativo entre 2009 e 2018.O acusado chegou mesmo a pedir donativos aos utilizadores do site e conseguiu, pelos conhecimentos que tinha de informática, prolongar a sua conduta criminosa no tempo sem que fosse identificado.As partilhas foram feitas à margem dos autores, produtores ou representantes legais desses conteúdos, com quem não havia qualquer transação comercial.