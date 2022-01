Maioria dos internados por covid-19 não estão vacinados

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse hoje que quase 90% dos internados com a doença da covid-19 em cuidados intensivos não receberam a vacina, tendo reforçado o apelo para que as pessoas se vacinem.







PAULO NOVAIS/LUSA

António Lacerda Sales indicou também que cerca de 60% dos internados nas enfermarias dos hospitais nacionais também não foram vacinados.O governante falava aos jornalistas em Coimbra, à margem da cerimónia de receção aos médicos internos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)."Este é o melhor indicador para fazer este apelo à vacinação", sustentou Lacerda Sales, comparando de seguida os números atuais com os de há um ano.Atualmente contabilizam-se "menos de um terço nos internamentos convencionais, menos de um quarto em unidades de cuidados intensivos e, felizmente, menos de um quinto em termos de óbitos", enumerou.O governante apelou também para a testagem, outra das formas de isolar e combater a pandemia e salientou a capacidade de testagem do país à covid-19, através das mais de 1.400 farmácias aderentes e 700 postos de laboratoriais de testagem.Salientando que Portugal é o quarto país europeu com mais testes realizados, mais de 26 milhões até hoje, Lacerda Sales enfatizou que só na quinta-feira, dia 30 de dezembro, foram realizados mais de 400 mil testes."Temos capacidade de testagem, temos testes, muitas instituições a testar, pelo que queremos que as pessoas se testem, porque é muito importante para controlarmos estas crise sanitária", disse.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde apelou ainda à população para não se dirigir aos hospitais e às urgências para realizarem testes covid-19, "porque tendo esta capacidade de testagem noutros locais poderão libertar o tempo aos profissionais de saúde para situações mais graves".