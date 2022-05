Kiev e Washington debatem solução para o bloqueio às exportações de cereais

Os Estados Unidos e a Ucrânia abordaram hoje, em Berlim, como encontrar uma solução para o bloqueio às exportações de cereais, do país invadido pela Rússia, através dos respetivos responsáveis pela diplomacia.







REUTERS/Valentyn Ogirenko

A conversa entre o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, ocorreu à margem da reunião da NATO, na capital alemã.Blinken e Kuleba discutiram "o impacto da guerra brutal da Rússia, incluindo a segurança alimentar global, e comprometeram-se a encontrar uma solução para a exportação de cereais ucranianos para os mercados internacionais", de acordo com um comunicado do porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price.Além disso, os dois representantes discutiram o último pacote de assistência dos EUA para garantir a defesa da Ucrânia, embora o porta-voz de Blinken não tenha dado detalhes sobre esse tema.Ned Price acrescentou que Blinken garantiu a Kuleba o compromisso de Washington com a soberania da Ucrânia e a integridade territorial do país.Conforme revelado esta semana pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a guerra entre a Ucrânia e a Rússia está a afetar o resto do mundo também a nível das matérias-primas, uma vez que, em 2021, ambos os países forneceram 30% do trigo e 63% do milho a nível mundial.Na passada quarta-feira, a comissária europeia para os Serviços Financeiros, a irlandesa Mairead McGuinness, exortou os restantes parceiros internacionais a "libertar" os grãos de trigo que estão atualmente armazenados na Ucrânia, de modo a garantir o escoamento mundial de cereais e evitar eventuais fomes.