Judocas Telma Monteiro, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes tiveram alta hospitalar

Os judocas do Benfica, entre os quais Telma Monteiro, que na terça-feira à tarde estiveram envolvidos num acidente de viação na A23, em Castelo Branco, já "tiveram alta" do hospital Amato Lusitano, informou à Lusa fonte do clube.







Telma Monteiro

Telma Monteiro, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes, judocas do projeto olímpico do clube lisboeta e da seleção nacional, seguiam numa carrinha após terem estado num estágio na zona de Castelo Branco, quando se deu o acidente, ao final da tarde.Os judocas, que estavam acompanhados de uma funcionária de um clube local e de uma outra atleta da formação do Benfica, foram transportados ao hospital Amato Lusitano, onde fizeram exames complementares, mas sem que apresentassem ferimentos graves."Estavam no estágio em Castelo Branco, quando regressavam. Nenhum dos ocupantes está em estado grave. A funcionária tem uma pequena lesão na mão, os restantes, entre os quais uma jovem da formação, estão a fazer exames complementares, por precaução", disse então o clube, segundo a informação que recolheu.Telma, seis vezes campeã europeia e 15 vezes medalhada em Europeus, o mesmo número das participações que tem, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes fazem parte da seleção que ainda este mês, entre 29 de abril e 01 de maio, deverá competir nos Europeus de judo, em Sófia.