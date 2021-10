IPMA coloca sob aviso amarelo 13 distritos do continente devido a chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo 13 distritos de Portugal continental e as ilhas dos Açores devido à previsão de chuva forte.





Perto de meia centena de ocorrências devido ao mau tempo foram registadas entre as 00:00 e as 08:00 de hoje, sendo a maioria quedas de árvores e "pequenas inundações", disse uma fonte da Proteção Civil à Lusa.

O aviso de precipitação forte para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Aveiro, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra e no arquipélago dos Açores vigora até às 12:00 de hoje, de acordo com a informação publicada no 'site' do IPMA.Nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Santarém e Portalegre este alerta prolonga-se até às 21:00 de hoje.O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.As previsões do IPMA apontam para hoje no continente céu muito nublado ou encoberto, com chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas regiões Norte e Centro até final da manhã e para o final do dia, e possibilidade de ocorrência de trovoada.O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/sudoeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, temporariamente com rajadas até 80 km/h, em especial do Norte e Centro.Prevê-se ainda uma pequena subida da temperatura mínima no interior Norte e Centro.As temperaturas máximas hoje deverão oscilar entre os 16ºC na Guarda e os 23ºC em Sagres.