Investigadores estudam impacto da exposição a poluentes na saúde de 250 bombeiros

Investigadores do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) vão identificar, analisar e monitorizar o impacto da exposição a poluentes emitidos pelos fogos florestais na saúde de 250 bombeiros de diversas corporações do nordeste transmontano, foi anunciado esta terça-feira.







Bombeiros costas

Em comunicado, o instituto do Porto explica que o projeto, intitulado BioFirEx e liderado por investigadores do REQUIMTE-LAV do ISEP, pretende estudar "os efeitos para a saúde destes profissionais da exposição ocupacional prolongada e continuada a poluentes emitidos pelos fogos florestais".Na investigação estão envolvidos cerca de 250 bombeiros de diversas corporações do nordeste transmontano que vão ser sujeitos a uma avaliação periódica, nomeadamente de recolha de amostres de sangue, urina e células bucais, bem como limpeza da pele das principais zonas de contacto.Além de quererem perceber "mais e melhor" o impacto da exposição a diversos poluentes atmosféricos durante o combate a incêndios florestais na saúde dos bombeiros, o intuito do projeto é caracterizar "os riscos associados à inalação continuada de fumos"."E, numa fase posterior, introduzir medidas que possam mitigar estes efeitos nocivos para a saúde destes profissionais", acrescenta o ISEP, lembrando que os bombeiros se encontram no "grupo menos estudado no que respeita à exposição e relação com doenças ocupacionais"."A dificuldade inerente à recolha de dados de exposição ocupacional durante as atividades de combate aos fogos muito contribui para esta lacuna", salienta o instituto.Citada no comunicado, Simone Morais, investigadora do ISEP, afirma que em Portugal "não existe informação significativa sobre os efeitos desta exposição"."Sabemos apenas, por alguns estudos maioritariamente dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, que a exposição dos bombeiros por inalação aos poluentes gerados durante os fogos florestais é potencialmente carcinogénica. É importante determinar, com rigor, quais os efeitos para a saúde destes profissionais", sublinha.Iniciado em janeiro de 2020, o projeto prevê a criação de um painel de biomarcadores para a vigilância da saúde e da segurança do bombeiro.Numa primeira fase, será usada uma abordagem multidisciplinar para realizar uma avaliação abrangente da exposição ocupacional durante os incêndios florestais e, posteriormente, serão avaliados os impactos na saúde e na segurança, bem como identificados os biomarcadores apropriados.Além do ISEP, o projeto conta com a colaboração da Associação Nacional de Proteção Civil, a Unidade Local de Saúde Pública do Nordeste, do Ministério da Saúde, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.